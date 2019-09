Neuromed, le date della notte dei ricercatori

Anche quest'anno Neuromed è protagonista della Notte Europea dei Ricercatori con una serie di eventi a Pozzilli e Caserta nell'ambito dell'iniziativa.Venerdì, 27 settembre 2019 alle ore 17.30 presso il Parco Tecnologico - Pozzilli (IS). "B-future: la Ricerca del futuro, il Futuro della Ricerca" con esperimenti interattivi, laboratori aperti, mostra B-Past ... B-Future, telescopi e numerose attività per vivere da protagonista un viaggio nel mondo della ricerca con i nostri ricercatori. Sabato, 28 settembre 2019 alle ore 11:00 presso la Reggia di Caserta - Sala Romanelli. Arts and Health performance di danza e musica in collaborazione con l'Associazione Parkin-zone. L'evento di lancio PubMed dedicato agli studenti è previsto il 20 settembre 2019 alle ore 18.30 in Piazza Margherita a Caserta.