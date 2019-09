Sanità, Occhionero a colloquio con il ministro Speranza: un dialogo che lascia sperare

"Con il ministro della Salute,Roberto Speranza, abbiamo avviato una nuova interlocuzione sulla sanità regionale. La disponibilità a risolvere i problemi, garantita dal ministro, lascia ben sperare".

Lo ha dichiarato la deputata Giuseppina Occhionero a margine dell'incontro avuto oggi a Roma con il nuovo ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Sono soddisfatta delle parole del ministro - ha affermato la parlamentare molisana - che peraltro già conosce bene la questione. L'attenzione sulla sanità regionale, per la quale tra l'altro abbiamo nei mesi scorsi sostenuto con convinzione la battaglia delle mamme del Basso Molise per il punto, non è mai calata. Ora - ha aggiunto l'onorevole Occhionero - la nuova interlocuzione avviata, ci faguardare alfuturo con una punta di ottimismo in più. I problemi che sono sul tavolo sono tanti e richiedono la massima considerazione. Tuttavia - ha specificato la deputata - ci confortano le rassicurazioni che abbiamo avuto dal ministro Speranza. Sono convinta - ha concluso Giuseppina Occhionero - che il diritto alle cure, sarà il faro guida delle decisione del ministro della Salute, nell'interesse di tutti i cittadini molisani".