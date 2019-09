Il sindaco Gravina ha incontrato il presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti di Guerra per parlare dei lavori di consolidamento del Castello Monforte

Il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, martedì pomeriggio ha voluto incontrare, presso Palazzo San Giorgio, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dei Dispersi di Guerra e anche il Comitato per la Memoria della Bonifica Campi Minati per dialogare con loro e informarli in modo puntuale e preciso su quelle che saranno le misure che l'Amministrazione comunale metterà in campo per riqualificare la collina Monforte anche attraverso i lavori di ristrutturazione e consolidamento che coinvolgeranno le mura del Castello Monforte.

All'interno del maniero cittadino si trova il sacrario militare e proprio nelle scorse settimane, allor quando erano circolate voci fuorvianti sulla reale portata dei lavori da realizzare per consolidarne la struttura muraria, era giunta, da parte dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e dal suo presidente provinciale e regionale, Cav. Domenico Pilla, la richiesta di tutelare il luogo destinato a Sacrario per i Caduti di Guerra.

Il sindaco Gravina, dopo aver illustrato il progetto anche nell'apposita commissione Consiliare Lavori Pubblici, con presenti i tecnici e i dirigenti che stanno seguendo la progettazione dei lavori da eseguire sulla Collina Monforte, ha quindi incontrato i rappresentanti delle Associazioni per discuterne in modo ampio.