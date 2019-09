Giornate Europee del Patrimonio: eventi ed aperture straordinarie in Galleria Civica, BiblioMediaTeca e Museo dei Misteri

Sabato 21 e domenica 22 settembre tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019), con tema “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento”.

Si tratta dell'evento culturale partecipativo di maggiore portata in Europa. L'iniziativa è stata lanciata nel 1985 dal Consiglio d'Europa e nel 1999 è diventata un'azione comune in collaborazione con l'Unione europea.

Nel corso delle GEP si aprono le porte di migliaia di luoghi della cultura consentendo al pubblico di conoscere il proprio patrimonio culturale comune e di partecipare attivamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa per le generazioni presenti e future.

Il Comune di Campobasso ha deciso di aderire a questo importante evento attraverso i luoghi della Cultura di propria pertinenza: il Museo dei Misteri, La Galleria Civica d’arte moderna e contemporanea e la Bibliomediateca; il tutto rientra nel calendario "Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi", stilato per i mesi di agosto e settembre dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

La Galleria Civica e la Bibliomediateca per l’occasione saranno aperte anche domenica 22 settembre dalle 17,00 alle 20,00. La Galleria offrirà ai cittadini campobassani attività per tutte le età. Sabato 21 settembre appuntamento alle 16,30 con Ti racconto una storia: laboratorio di storie per grandi e bambini che potranno ascoltare le Storie raccontate da Dante e illustrate da Pettinicchi e poi inventarne nuove da rappresentare e narrare.



Domenica 22 settembre, dalle 17,00 alle 20,00 nelle sale della galleria si snoderà il percorso Gli infiniti volti dell’umana Commedia: un viaggio tra le opere di Pettinicchi e i gironi danteschi per raccontare, attraverso suoni, parole e colori, come le varie espressioni d’arte abbiano rappresentato gli infiniti volti dell’uomo e del suo agire. Per info e prenotazioni: info@justmo.org.