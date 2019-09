Venafro: Titolare di una struttura ricettiva denunciata  per omessa comunicazione all’Autorità competente delle generalità degli alloggiati

I Carabinieri della Stazione di Monteroduni (IS), a conclusione di specifiche indagini, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria la titolare di una struttura ricettiva perché responsabile di non aver comunicato all’Autorità Competente le generalità completedi nove persone, alloggiate nella predetta struttura, per un soggiorno di una settimana. Si resta in attesa dei provvedimenti che saranno emessi del Magistrato competente per il reato commesso.