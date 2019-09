Consiglio comunale monotematico sulla sanità, il 7 ottobre a Campobasso grazie al volere del centrosinistra

La minoranza Pd e La Sinistra in consiglio comunale a Campobasso hanno chiesto un'assise civica monotematica sulla sanità. Al 95%, manca solo la convocazione del presidente del Consiglio Tonino Guglielmi, si dovrebbe tenere il 7 ottobre prossimo. Per arrivare alla richiesta, per la quale c'è bisogno di sette consiglieri comunali (e il gruppo di centrosinistra ne ha solo 4) c'è stato anche l'appoggio politico dei consiglieri di centrodestra Salvatore Colagiovanni, Domenico Esposito in prima battuta ai quali si è aggiunto anche il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Antonio Vinciguerra.

La prima firmataria della mozione è Alessandra Salvatore del Pd. Le richieste sono state annunciate questa mattina in un luogo simbolo della sanità campobassana: il presidio dell'Asrem ex ospedale vecchio. L'ex sindaco Antonio Battista ha sottolineato un fatto di tipo politico: bisogna dare ai commissari per la sanità più libertà di azione politica e uscire dal perimetro tecnico in cui il governo gialloverde li aveva confinati. In questa nuova fase nazionale questa cosa risulta possibile anche perchè il ministero della sanità ha cambiato passo.

Cosa chiedono a sinistra? La necessità di ripristinare un DEA di secondo livello e presidi ospedalieri che garantiscano il rispetto dei Lea e la tutela della vita e della salute di tutti i cittadini molisani, in qualsiasi luogo abitino. La necessità che i comitati, i referenti degli ordini professionali, i decisori politici, interloquiscano con la struttura commissariale prima del varo del nuovo Pos. La necessità di ottenere una deroga rispetto ai criteri matematici che la normativa Balduzzi pone e che rappresentano per il Molise la morte del Sistema Sanitario Pubblico e, dunque, dei cittadini molisani.

Al consiglio comunale sono stati ovviamente invitati il presidente della Regione Donato Toma e i commissari Angelo Giustini e Ida Grossi.

