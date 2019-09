Alberghiero Agnone, la Regione concede i 165mila euro per le cucine: nel 2020 la situazione tornerà normale

La Giunta regionale ha concesso alla Provincia di Isernia un finanziamento di 165.000 euro per completare i lavori alle cucine dell'Istituto Alberghiero di Agnone. Si tratta di risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006. A questo punto la Provincia potrà indire la gara per far partire i lavori e per l'inizio del 2020 i ragazzi dell'alberghiero potrebbero avere a disposizione le loro cucine.

La notizia è stata comunicata dal consigliere regionale Andrea Greco che questa mattina ha incontrato il Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, il quale ha garantito massimo impegno per accelerare i tempi.

"In questo modo - ha dichiarato Greco - potrà trovare compimento l'impegno del MoVimento 5 Stelle sulla questione, cominciato il 20 novembre 2018 con una mozione in Consiglio regionale in cui chiedemmo al governatore Donato Toma di reperire le risorse per i locali dell'Alberghiero. Per mesi, fino a giugno 2019, non ci hanno permesso di discutere l'atto, ma intanto almeno i soldi erano già stati riprogrammati per l'intervento. A quel punto, con una mozione ulteriore, impegnammo il governatore a riaprire i laboratori entro settembre, per l'inizio dell'anno scolastico 2019-2020. In Aula il governatore diede indicazione ai suoi di votare in maniera contraria, tuttavia diversi consiglieri di centrodestra appoggiarono la mozione presentata, peraltro, con la mia firma e con quella del consigliere di centrodestra Andrea Di Lucente. Peccato che poi Toma non abbia mantenuto l'impegno sulla tempistica che gli era stato conferito dal Consiglio regionale.

Oggi, però, i soldi ci sono e può partire la gara. Doveva e poteva avvenire tutto prima? Sì. Ad ogni modo accogliamo favorevolmente questa iniezione di normalità. Già, perché per degli studenti di un istituto alberghiero è assolutamente normale, o almeno dovrebbe esserlo, avere a disposizione laboratori di cucina in cui fare pratica e portare avanti le altre attività sperimentali già in programma".