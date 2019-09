Domenica torna il trekking urbano con la passeggiata "Il Corpus Domini oltre il Corpus Domini"

Quattro passi per tonificare il corpo, quattro opere d'arte per nutrire lo spirito. Con queste premesse, domenica 22 settembre alle ore 17.30, l'Associazione "Progetto136" propone all'interno del cartellone "Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi", ideato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, una passeggiata che condurrà i partecipanti da Villa Musenga (Villa dei Cannoni) al quartiere di Fontana Vecchia dove, nell'ambito del progetto "ImbrARTiamo street-art e Misteri" volto a ricordare e festeggiare Paolo Saverio Di Zinno a 300 anni dalla nascita, sono stati realizzati quattro murales che presentano riferimenti ai Misteri del Corpus Domini campobassano.

In che modo i quattro artisti hanno concepito le loro opere? A cosa si sono ispirati nel realizzarle?