Compagnia Cast, riparte la Scuola di arte drammatica a Isernia

ISERNIA. Ci siamo: è tutto pronto per la ripartenza in grande della stagione teatrale 2019/20 a cura della Compagnia Cast, una realtà ormai consolidata nella scena molisana che ha saputo costruire a Isernia, negli anni, una Scuola di arte drammatica conosciuta e apprezzata anche fuori regione. Scuola dove si formano gli allievi che vengono inseriti stabilmente nella compagnia per partecipare agli spettacoli della rassegna e per vivere la splendida esperienza delle tournee nelle piazze e nei teatri di mezza Italia. Quest’anno l’offerta formativa del Proscenio, il ‘piccolo spazio libero’ dove il gruppo capitanato da Salvatore Mincione e Giovanni Gazzanni è di casa, è come sempre completa ma vede anche qualche novità.

Oltre ai corsi di teatro per adulti ‘Over 25’, per ragazzi ‘Over 15 e per bambini ‘over 6’ tenuti dai due attori e maestri, infatti, sarà possibile iscriversi ai corsi di ‘Recitazione cinematografica’ tenuto da Daniela Terreri, di ‘Musical Theatre’ tenuto da Gino Matrunola e Pierluigi Sorteni e a quello di ‘Canto’ tenuto da Jole Maddalena.

Un primo incontro informativo si terrà giovedì 26 settembre alle ore 17 presso la sala teatrale del Proscenio, in via Renato Lorusso. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore). A breve, ci saranno anche ulteriori novità anche per la stagione teatrale, che come ogni anno si prospetta ricchissima.