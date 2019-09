Unimol, proroga iscrizioni al 28 settembre

Prorogati a sabato 28 settembre 2019 i termini per immatricolazioni e iscrizioni all'Università del Molise e quelli per aderire al progetto dell'Ateneo che prevede per i propri iscritti trasporti gratuiti e navette dedicate. Le decisione, si legge in una nota dell'Unimol, "anche a seguito delle diverse istanze e delle numerose sollecitazioni provenienti dalla comunità studentesca e per condividere con le famiglie e il territorio i vantaggi e le opportunità di viaggiare gratuitamente sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea". (ANSA).