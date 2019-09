Nonno ascoltami ospedale in piazza, ecco gli appuntamenti molisani voluti dalla Regione

Decima edizione di “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in piazza”, campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi, promossa da “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus", con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Regione Molise, oltre al supporto dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Due gli appuntamenti in programma nel Molise: domenica 29 settembre a Termoli, in Piazza Vittorio Veneto, e domenica 6 ottobre a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele.

Sono trentasei gli ospedali italiani coinvolti in questa decima edizione. Nei mesi di settembre e ottobre scendono in piazza con i propri medici specialisti che, insieme ai tecnici dell’udito, per un’intera giornata, incontrano i cittadini all’interno dei presidi medici avanzati, messi a disposizione da Croce Rossa e Misericordia. Qui vengono effettuate attività di prevenzione e di informazione sui corretti stili di vita da adottare per conservare la salute dell’udito.

Lunedì 23 settembre, alle ore 15.30, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Interverranno Donato Toma, presidente della Regione Molise, Luigi Mazzuto, assessore regionale alle Politiche sociali, Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, rispettivamente fondatore e presidente di "Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus", Michele Vendettuoli, dirigente medico del Reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso.