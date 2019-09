Azione, IntegrAzione e impegno ecologista: torna pulita l'area verde di via Calabria a Campobasso

Associazionismo, ambientalismo e integrazione per gli immigrati. Con questo spiriti si è lavorato questa mattina per la pulizia dell'area verde di via Calabria a Campobasso. Impegno voluto dall'associazione di quartiere "vivi Colle dell'orso" e tanti cittadini che spontaneamente si sono uniti al gruppo, contribuendo a restituire decoro al bellissimo giardino.

"Un ringraziamento speciale - ha sottolineato l'assessore all'ambiente Simone Cretella - ai migranti ospiti dello Sprar Karibu che hanno dato un fondamentale contributo alla giornata ecologica, nell'ambito del progetto Azione&integrAzione condotto da anni da Fare Verde Campobasso sul territorio cittadino. Ulteriore ringraziamento alla Sea che provvederà al ritiro ed allo smaltimento della grande quantità di sfalci e potature prodotto. L'impegno, come sempre, lascia il segno!".