Calcio, campionato Juniores: Olympia Agnonese batte per 3-1 i ragazzi del Giulianova

Bella partita e bella vittoria dei ragazzi della juniores dell'Olimpia che hanno battuto per 3-1 i ragazzi di Giulianova. Allo stadio Civitelle di Agnone sotto un bel sole e alla presenza di oltre cento spettatori per la bella partita con tutti i genitori dei ragazzi che hanno aderito al progetto del prof. Sica "Scuola e Calcio."

I ragazzi di mister Fusaro sono subito andati in vantaggio al 20 del primo tempo con una splendida rete di Armando Di Ciocco che insacca di testa su un bel cross di Vitale raddoppiava ancora il mattatore della giornata Di ciocco su un errore del difensore avversario Di ciocco prendeva palla e si infilava a rete battendo il portiere in uscita.

Primo tempo 2-0 al 10 del s.t. su autogol i ragazzi dell'Olympia portavano a tre il risultato. Solo nel finale il Giulianova segnava il gol della bandiera su un calcio di rigore per fallo di mano in area di Pignata. A fine gara i vari dirigenti presenti e mister Marinelli si sono congratulati con i ragazzi per la bella prestazione e invitati ad andare avanti sempre cosi