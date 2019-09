Facciamo scuola sbarca a Vinchiaturo: il progetto grazie alle restituzioni dei consiglieri 5 stelle Manzo e Federico

Ieri mattina a Vinchiaturo c'è stata l'inaugurazione della Casa della Cultura e della Biblioteca Innovativa realizzata grazie alle donazioni di Patrizia Manzo e Antonio Federico, nell'ambito del progetto 'Facciamo Scuola'.

"Ieri, sabato 21 settembre, ho partecipato insieme al mio collega Angelo Primiani all'inaugurazione della Casa della Cultura a Vichiaturo. - racconta la portavoce M5S - Anche lì il bando 'Facciamo Scuola', realizzato grazie ai fondi che io e il collega Antonio Federico abbiamo messo a disposizione durante la scorsa legislatura, ha portato i suoi frutti: il potenziamento della biblioteca innovativa dell'Istituto Comprensivo 'Matese'. Si tratta di un vero e proprio centro culturale polifunzionale - prosegue la Manzo - in cui sarà possibile svolgere varie attività laboratoriali, finalizzate alla diffusione della cosiddetta 'digital and media literacy' e al contrasto del digital divide, fenomeno tuttora presente sul nostro territorio. La 'Biblioteca Innovativa' è uno spazio aperto a tutti, fornita di arredi colorati, ergonomici, facilmente accessibili e divisa in settori. Le attività tendono al massimo coinvolgimento dei ragazzi - spiega la vicepresidente del Consiglio regionale - soprattutto quelli a rischio dispersione scolastica, tramite attribuzione di ruoli e responsabilità inerenti alla gestione del network, la costituzione di un blog dedicato e l'alfabetizzazione informatica all'utenza. Periodicamente - continua Patrizia Manzo - la biblioteca si doterà di nuovi libri e sussidi informatici e la scuola organizzerà eventi ad hoc (mostra-mercato, festa del libro, donazioni) in cui i ragazzi saranno coinvolti in prima persona e diventeranno artefici e beneficiari di concorsi, eventi musicali e teatrali, seminari e conferenze, incontri con l'autore, corsi di formazione, laboratori di lettura animata, anche in inglese, laboratori di scrittura creativa e collettiva, anche digitale. Ogni volta è sempre un grande onore e una gran soddisfazione. - afferma la portavoce pentastellata - Ho assistito a una bellissima sinergia tra associazioni, amministrazione e istituto scolastico per la realizzazione di un luogo di incontro, crescita e confronto per la comunità vinchiaturese. Entrando in quella biblioteca ci siamo messi nei panni dei bambini e dei ragazzi immaginando cosa proveranno loro nel poterne usufruire. È stato emozionante - conclude la Manzo - e credo che la politica non debba mai smettere di mettersi nei panni dei propri cittadini, dai più piccini ai più grandi."