L'assessore Praitano ospite al convegno dell'AMMA organizzato in occasione della Giornata Mondiale dedicata all'Alzheimer

Sabato 21 settembre, in occasione della giornata mondiale alzheimer 2019, l'Associazione Molisana Malati di Alzheimer, ha organizzato nei locali della ASREM, in via Ugo Petrella a Campobasso, un convegno dal titolo "Alzheimer nuove prospettive tra prevenzione e terapia".

Ad accogliere l'invito del presidente dell'AMMA, Antonio D'Ambrosio, anche l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, che è intervenuto al convegno insieme al direttore amministrativo dell'ASREM, Antonio Forciniti, e a Michele Colavita, dirigente Regione Molise, responsabile Politiche Sociali.

L'assessore Praitano, alla fine dei lavori, ha voluto rilasciare una nota con le sue impressioni in merito.

"Ho accolto con piacere l'opportunità e l'invito a partecipare al convegno organizzato dall’associazione AMMA in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer. - ha dichiarato l'assessore Praitano - L’interessantissimo incontro, in cui l’argomento dell’Alzheimer è stato trattato da molteplici punti di vista, ha sicuramente arricchito di nozioni ed esperienze me e tutti i partecipanti, ma soprattutto ha contribuito ulteriormente a farmi maturare la convinzione che la nostra comunità sarà tanto più forte e capace di far fronte ai difficili e crescenti problemi sociali quanto maggiore sarà la capacità di tutti di collaborare. Da parte mia - ha aggiunto Praitano - va il ringraziamento agli organizzatori e ai relatori per aver saputo coinvolgere i partecipanti, offrendo un quadro chiaro dei progressi fatti in tema di Alzheimer, di quanto ci sia ancora da fare e di come, prendersi cura delle persone, non possa prescindere dalla qualità delle relazioni."