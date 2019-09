Calcio serie D, doppio zero.a zero per Olympia e Vastogirardi: è pareggite

Una quarta giornata di serie D che regala i tre punti e un quarto posto in classifica solo a una delle tre molisane: il Campobasso calcio.

Allo stadio Selvapiana vince per 1- 0 contro la Vastese. Una compagine che si trovava, almeno fino a ieri in una posizione di classifica migliore rispetto a quella del lupi rossoblu. Che ottengono la prima vittoria casalinga della stagione accontentando gli spettatori che non rinunciano a sostenere la propria squadra.

Uno scialbo 0- 0 invece è il risultato che ottiene il Vastogirardi invece con il Pineto. Dopo la prima vittoria raggiunta nella prima di campionato arriva il terzo segno x per la squadra di Di Lucente che resta imbattuta ma non riesce a capitalizzare il gioco facendosi scavalcare in classifica dal Campobasso. Che da oggi è la prima molisana tra le 3 compagini.

Buon 0 - 0 per l' Olympia Agnonese in trasferta a Chieti con la terza in classifica. Raggiunge i due punti e abbandona così l' ultimo posto. Ma al pari del Vastogirardi è colpita dalla sindrome della pareggite.