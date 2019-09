Tartaglione: da Viterbo arriva il messaggio di una nuova casa moderata di Forza Italia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si è chiusa la tre giorni di Viterbo. Amministratori, simpatizzanti, amici: la grande famiglia di Forza Italia si è riunita per discutere, con passione ed entusiasmo, del futuro del nostro Paese e del Vecchio continente.

E proprio da Viterbo riparte una nuova stagione liberale che ha come obiettivi principali il riscatto del Mezzogiorno e il grande ritorno dell'Italia in Europa, con un ruolo da assoluta protagonista! #viterbo2019 #litaliaeleuropachevogliamo