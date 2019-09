43esimo memorial Prospero Musacchio: tutto pronto a Isernia

Sabato 28 settembre presso lo stadio comunale “Mario Lancellotta” di Isernia torneranno a calcare la pista e le pedane oltre 300 atleti in rappresentanza di 8 regioni (Abruzzo – Basilicata – Calabria – Campania – Marche – Puglia - Umbria e Molise) in occasione della 43^ edizione del “Memorial Prospero Musacchio” – “Meeting nazionale di Atletica Leggera su Pista” riservato alle categorie Cadetti/e (età 14-15 anni) . Il meeting è un punto di forza e orgoglio del Comitato Regionale Fidal Molise, ma è anche un riferimento fisso e irrinunciabile per le rappresentative presenti in quanto precede quello che è l’appuntamento clou per la categoria (cadette/cadetti) ovvero i Campionati Italiani che si svolgeranno a Forlì nei giorni 5/6 ottobre . Quest’anno a precedere l’evento sportivo pomeridiano, nella mattinata dalle ore 11:00 presso la sala conferenze dell’Auditorium Unità d’Italia si svolgerà un convegno dal tema: “Conseguenze Psicologiche e Fisiche di una Specializzazione Precoce” relatori saranno la d.ssa Francesca Elifani - psicologa ricercatrice della Fondazione NEUROMED ed il prof. Antonio Andreozzi – direttore tecnico delle nazionali giovanili della FIDAL con il prof. Vincenzo Barisciano in funzione di moderatore del consesso.