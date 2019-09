Avviso pubblico per la nomina di due rappresentanti del Comune  nel CDA dell'A.S.P. "Don Carlo Pistilli"

Il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha reso noto tramite Avviso Pubblico, l’intenzione di procedere alla nomina di due rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) “Don Carlo Pistilli”.

La domanda di disponibilità a ricoprire la suddetta carica deve essere indirizzata al Sindaco mediante formale comunicazione, corredata da curriculum come previsto dall’allegato A alla richiamata deliberazione di Consiglio comunale n.34/2009.

Le cause di incompatibilità, inconferibilità e di esclusione sono quelle previste dall’art.4 del suddetto allegato “A” alla deliberazione di Consiglio comunale n.34/2009, dall’art.15 comma II del richiamato regolamento di attuazione della L.R. n.23/2007 e dal Decreto legislativo n.39/2013; la comunicazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di che trattasi, corredata da apposito curriculum, da copia del documento di identità nonché dalla dichiarazione di insussistenza di cause ostative a ricoprire la carica ai sensi della citata normativa vigente in materia, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune sito in P.zza Vittorio Emanuele II, n.29 – Palazzo di Città – tramite posta PEC al seguente indirizzo: comune.campobasso@protocollo. pec.it oppure tramite consegna diretta della domanda allo stesso Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 14,00 dell’8.10.2019.

È stato disposto l'inserimento dell'avviso nel sito del Comune, affisso all’Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) consecutivi e la trasmissione agli Organi di informazione.