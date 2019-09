San Matteo patrono della Guardia di Finanza, Gravina partecipa alle celebrazioni del capoluogo

Nella mattinata di lunedì 23 settembre, il sindaco di Campobasso ha partecipato alla celebrazione per la ricorrenza di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza, presso la chiesa dei SS. Bartolomeo e Paolo a Campobasso. La Santa Messa, officiata da Monsignor Bregantini alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Regione, è servita anche a ricordare i militari dell’Arma che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del proprio dovere.

“Oggi più che mai risultano importanti le qualità della trasparenza e della sobrietà nella nostra società e soprattutto in chi si propone come amministratore del bene pubblico. – ha dichiarato il sindaco Gravina - Il Corpo della Guardia di Finanza sul nostro territorio incarna tutto ciò e opera quotidianamente con i suoi uomini per garantire la crescita sana e produttiva del nostro tessuto sociale.

Il ricordo dei militari che hanno dato la propria vita nell’adempimento del proprio compito, come il Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, caduto vittima a Fiumicino nel 1973 di un attacco terroristico, e il Vice Brigadiere Antonello Amore, deceduto a Taurianova (RC) nel 1991 durante un’operazione militare, deve rafforzare in noi cittadini e Amministratori l’orgoglio di essere affiancati nel nostro agire dai rappresentanti di un Corpo che al bene comune dedica da sempre il proprio intero operato.”