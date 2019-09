Isernia, i detenuti realizzano una mostra di monili sotto la direzione dell'artista Casciano: saranno esposti alla fiera di San Cosmo e Damiano

La Direzione della casa Circondariale di Isernia comunica che nell’ambito della Fiera di SS. Cosma e Damiano saranno esposti i monili prodotti artigianalmente dai detenuti frequentanti il Laboratorio interno, finanziato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, condotto dall’esperta artista Elena Casciano; si tratta di originali creazioni, all’incirca 200 pezzi tra collane, bracciali (da uomo e da donna), orecchini, portachiavi. La denominazione scelta dal gruppo è “La banda dei monili” per sottolineare gli aspetti eticamente validi e socialmente congrui dell’associazionismo lavorativo, che in tale esperienza formativa, contribuisce all’evoluzione positiva della personalità di autori di reato. Il banchetto espositivo sarà presente il giorno 26 settembre dalle 8:00 alle 24 ed il giorno 27 Settembre dalle 8:00 alle 14 in Piazza T.Tedeschi, dinanzi il Tribunale di Isernia.

Si pregano gli organi di stampa di poter dare massima diffusione a tale evento, onde favorire la realizzazione dell’aspetto risocializzante della pena sancito dall’integrazione della Comunità esterna con la realtà detentiva.