Transumando 2019, alla due giorni di Campobasso partecipa anche la fondazione Banco di Napoli

La Fondazione Banco di Napoli sarà in visita istituzionale in Molise sabato 28 e domenica 29 settembre. Rossella Paliotto, presidente della fondazione bancaria che il 22 maggio scorso ha incorporato la Fondazione Chieti per l’Abruzzo e il Molise, incontrerà i rappresentanti istituzionali del territorio al fine di illustrare le attività e la missione dell’ente, nonché per instaurare virtuose forme di collaborazione culturale e sociale. Previsti in particolare gli incontri con gli Enti designanti per il Molise i componenti del Consiglio generale: con il presidente della Regione Molise, Donato Toma; con il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese; con il presidente Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina.

Per l’occasione, la Fondazione Banco di Napoli dedica due giorni all’antica tradizione della Transumanza in Molise in collaborazione con Fondazione Molise Cultura, Regione Molise, Università degli Studi del Molise e Camera di Commercio del Molise.

Il primo appuntamento, sabato 28 settembre alle ore 17,00 nell’Auditorium della Fondazione Molise Cultura, a Campobasso in via Milano 15: i saluti introduttivi saranno affidati ad Antonella Presutti, Presidente Fondazione Molise Cultura, e Rossella Paliotto, Presidente Fondazione Banco di Napoli; previsti i saluti dei rappresentanti istituzionali territoriali Donato Toma, Presidente Giunta Regionale del Molise, di Luca Brunese, Magnifico Rettore Università degli Studi del Molise, di Paolo Spina, Presidente Camera di Commercio del Molise; interverranno quindi docenti e ricercatori del Dipartimento BioCult dell’Università degli Studi del Molise. Modera il dott. Luigi Perrella, imprenditore e Consigliere Generale Fondazione Banco di Napoli in rappresentanza del Molise.

Il secondo appuntamento, fissato per domenica 29 settembre alle ore 11,00 al Bivio di Guardiaregia a Campobasso, prevede il cammino sul tratturo Pescasseroli-Candela per intercettare il gregge a poche centinaia di metri in direzione Guardiaregia appena dopo il passaggio a livello. L’arrivo è fissato alle ore 16 ad Altilia. L’escursione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Transumando.