Scompare a 89 anni l'ex consigliere Franco Cianci, il cordoglio del Presidente Salvatore Micone

In occasione della scomparsa dell’ex Consigliere Franco Cianci il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha dichiarato.

“La scomparsa dell’ex Consigliere Franco Cianci ci addolora , sia dal punto di vista umano che istituzionale. Il Molise, infatti, perde un altro importante protagonista della sua storia di regione autonoma. Cianci è stato un indimenticato esponente di primo piano del Partito Liberale molisano, per il quale ha combattendo senza risparmio tante battaglie. Altrettante ne ha combattuto in seno al Consiglio regionale, dove ha svolto il suo incarico con passione, competenza e lungimiranza. Tutte le battaglie politiche di Cianci hanno avuto come minimo comune denominatore il rispetto per l’avversario, l’apertura mentale alle opinioni altrui e la coraggiosa determinazione a portare aventi le scelte fatte sulla base di un ragionamento logico e razionale. Caratteristiche queste che hanno contraddistinto anche la sua lunga ed onorata vita professionale di avvocato. Tra i tanti traguardi tagliati anche nella vita lavorativa vi è, difatti, quello di presiedere l’Ordine forense di Larino. Di Cianci quindi restano al Molise, alle Istituzioni, e al mondo politico e professionale, l’esempio, l’azione e la sensibilità per le problematiche dei cittadini, alla risoluzione delle quali si è dedicato per tutta la vita. Alla famiglia va il cordoglio e la vicinanza di tutto il Consiglio regionale, che non manca di tributare, a colui che ne fu anche Vice Presidente, onore, rispetto e gratitudine”.