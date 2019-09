Petacciato, una maggioranza arroccata nega l'accesso agli atti amministrativi all'opposizione: presentata una diffida formale

"La giunta comunale di Petacciato si è arroccata, è un muro di gomma". E' il grido di denuncia del consigliere comunale di opposizione Matteo Fallica. Che attraverso un video denuncia come da ormai due anni le minoranze hanno chiesto di avere l'accesso alla posta del comune, al sistema informatico e di avere un posto all'interno della casa comunale per espletare la loro attività di opposizione.

"Da quasi due anni - aggiunge Fallica- il sindaco non risponde alle formali richieste di accesso agli atti amministrativi avanzate dalla minoranza. Mi domando: perché questi signori temono così tanto il controllo su quel che fanno? Con i colleghi della minoranza consiliare, abbiamo deciso di protocollare una diffida al sindaco, inviata per conoscenza al Prefetto di Campobasso. Se non avremo alcuna risposta, ci rivolgeremo alla magistratura".

Un fatto normale, la richiesta della minoranza, perché senza conoscere gli atti amministrativi è quasi impossibile proporre qualsiasi forma di opposizione.