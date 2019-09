La moda Made in Molise torna alla Milano Fashion week dopo 11 anni

Era il settembre 2008, e come ogni anno, a Milano, passerelle, alberghi e case di moda erano in pieno fermento per il consueto appuntamento con la settimana della moda. Sette giorni che annualmente attiravano e attirano nel capoluogo lombardo le aziende specializzate nello stile e nella moda provenienti da tutto il mondo. Ebbene, quel settembre 2008, fu l'ultima volta che i prodotti Made in Molise della prestigiosa Ittierre sfilavano davanti agli occhi dei buyers provenienti da tutto il mondo.

Sono passati ben undici anni e nel 2019 la moda Made in Molise è tornata alla settimana della moda, o Milano Fashion Show, grazie a Modaimpresa, l'azienda tessile guidata da Romolo D'Orazio, il giovane manager che è riuscito in un vero ''miracolo'': associare in un'impresa un gruppo di ex lavoratori Ittierre che, mettendosi in gioco, con competenze professionali e soldi propri, hanno rilanciato il settore dell'industria tessile molisana, aggagiandolo a marchi e licenze di interesse non solo italiano. Oggi Modaimpresa disegna e produce linee prestigiose:I'M Isola Marras, ANNARITA N, The Editor. Nella compagine societaria non ci sono più solo ex dipendenti, ma anche operatori economici di livello internazionale, come i soci cinesi, o il molisano Fabio Scacciavillani, di Frosolone, gestore del Fondo Sovrano di un emirato arabo.