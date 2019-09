Consiglio provinciale di Isernia: dopodomani il giuramento del presidente Ricci

Primo consiglio provinciale dell'era targata Alfredo Ricci. E' convocato, in seduta straordinaria alle ore 18,00 del giorno 26 settembre in prima convocazione, e per le ore 18,00 del giorno 27 in seconda convocazione.

Saranno trattati i seguenti argomenti: Giuramento del Presidente (art. 50, comma 11, TUEL). Approvazione verbali sedute precedenti del 21-28 maggio, 29 luglio e 8 agosto 2019 (art. 69 Regolamento Consiglio Provinciale) Estinzione anticipata totale dei prestiti contratti con la CDP per anticipazione della liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquid. ed esigibili ai sensi dell' art. 1 del D.L. 35/2013 e smi. Applicazione avanzo di amministrazione accantonato.