Carburante, la Regione vicina agli agricoltori: “Assegnazione aggiuntiva delle agevolazioni”

Le aziende agricole molisane potranno beneficiare di un’assegnazione integrativa di carburante agricolo ad accisa agevolata. Ciò è possibile grazie all’applicazione di quanto contenuto nel Manuale delle procedure e dei controlli predisposto dalla struttura assessorile ed approvato lo scorso anno dalla Giunta regionale. Un documento che di fatto disciplina le attività dell’ufficio UMA.

“Un aiuto concreto, - commenta l’assessore Nicola Cavaliere - che asseconda in maniera efficace le reali esigenze di tanti addetti a lavori costretti a fare i conti con mille difficoltà e che giunge in un momento particolarmente delicato. Erano infatti pervenute in tal senso diverse richiese da parte di associazioni e operatori”.

“Dopo quasi quattro mesi di caldo anomalo, con le evidente conseguenze per i terreni, è assolutamente necessaria una migliore preparazione del letto di semina ed un maggiore utilizzo di mezzi e carburanti. Tale agevolazione aggiuntiva - conclude Cavaliere - consente quindi ai nostri agricoltori di guardare con più fiducia al futuro. Sappiamo che le criticità da affrontare sono ancora tante, ma la Regione Molise non farà mai mancare il suo apporto e la sua vicinanza a chi non senza sacrifici produce e lavora duro per il bene dell’intero settore”.

Coloro che sono interessati alla concessione dell’agevolazione possono rivolgersi, dal 30 settembre al 15 novembre, presso gli uffici e gli sportelli Uma regionali.