Consiglio regionale, prima dell'assise le riunioni della II e della IV Commissione

Prima dell’avvio del consiglio regionale si sono riunite oggi la seconda e la quarta commissione consiliare.

La seconda Commissione, presieduta dal suo Presidente, Armandino D’Egidio, ha espresso, con votazione unanime, parere favorevole all’argomento avente ad oggetto: “Delibera di giunta regionale n. 345 del 2.9.2019- Comune di Lucito. Patto per lo sviluppo della regione Molise – risorse FSC 2014.2020 – delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 26 area tematica “Infrastrutture” linea di intervento “Viabilità” – azione “Viabilità minore “- DGR n. 106 del 25.2.2018. intervento di ripristino funzionale e miglioramento di alcuni tratti della viabilità comunale. Variante al vigente programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001. Fase istruttoria. Richiesta realizzazione intesa .art. 4 L.R.n. 7/1973e ss.mm.ii. L’argomento torna ora alla Giunta regionale per le determinazioni finali. La Commissione ha poi iniziato l’esame, dopo l’illustrazione del relatore, Consigliere De Chirico, della pdl n. 77 concernente: ”Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 21 (disciplina della procedura di impatto ambientale ).

La IV Commissione, presieduta dalla Presidente Filomena Calenda, ha provveduto, ai sensi del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare, a nominare il Consigliere Paola Matteo relatore del provvedimento avente ad oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione Molise-FSE 2014- 2020 Delibere del CIPE 10 agosto 2016 n. 25, n. 26, n. 22 dicembre 2017 n. 95. Area tematica, Turismo e valorizzazione delle risorse naturali – linea di intervento “programma integrato per lo sviluppo e la programmazione del turismo” azione “Molise che incanta – azioni di promozione, marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” Adozioni Piano Strategico Regionale per lo Sviluppo Turistico”. L’esame del provvedimento, propedeutico all’espressione del parere di rito da parte della Commissione, continuerà nelle prossime sedute.