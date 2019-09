Psr 2020-2022, a Campobasso la riunione tra Gravina, Mazzuto e i sindaci dell'ambito territoriale sociale

Nell'aula Consiliare di Palazzo San Giorgio, questo pomeriggio, si è tenuta la riunione del Comitato Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso durante la quale l'assessore regionale, Luigi Mazzuto, ha illustrato agli intervenuti il Piano Sociale Regionale (P.S.R.) 2020/2022.

"Da oggi, con questa prima presentazione, - ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina - si apre una fase di confronto e valutazione su un documento programmatico che dovrà vedere i rappresentanti delle singole amministrazioni locali partecipi e propositivi per arricchire di ulteriori contenuti le azioni del Piano Sociale prima che arrivi in Consiglio regionale per la stesura definitiva e la validazione politica.

Il Comune di Campobasso, - ha aggiunto Gravina - grazie alla struttura amministrativa e dirigenziale dell'assessorato alle Politiche Sociali, rappresentato dall'assessore Luca Praitano, ha avuto e continuerà ad avere un ruolo attivo e funzionale nell'ulteriore individuazione delle attività e dei servizi da garantire necessariamente ai cittadini nell'ambito del nuovo P.S.R. 2020/2022."