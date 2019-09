Tennis,secondo Open “Città di Campobasso”: ecco il Main Draw

L’ultimo comparto è pronto. Da oggi sarà la volta dei top-players. Il Giudice Arbitro Lombardi, non senza difficoltà, ha compilato il quarto tabellone con i quindici giocatori raggruppati (tutti di serie B ad eccezione dei quattro fortunati che provengono dalle qualificazioni). I numeri sono adesso definitivi: il secondo Open di Campobasso ha avuto ben centonove atleti in gara per un totale di quasi settantadue partite. Le ultime andranno in scena da questo pomeriggio con i semiprofessionisti che hanno già da qualche giorno raggiunto Campobasso. Mancano all’appello soltanto le teste di serie Enrico Fioravante, Matteo Fago e Darko Bojanovic che, da accordi, arriveranno in Molise per ultimi. I quattro qualificati che avranno l’onore di confrontarsi con i più forti del torneo sono: Vittorio Berzo, Lorenzo De Rosa e Alessandro Aufiero, tutti dell’A.T. Campobasso. A questi tre atleti si aggiungerà Riccardo Mansueto (Tennis Salerno) che ha staccato ieri sera l’ultimo pass a disposizione per il main draw. Stefano Lombardi e il direttore del torneo Gianluca De Lucrezia hanno pure avviato gli incontri del tabellone principale femminile con altri nomi illustri in campo: oltre a Martina De Lucrezia, portacolori locale, entreranno in azione giocatrici del calibro di Lorenza Cuomo (2-7 tesserata per il Tennis Club Napoli), Giulia Porzio (2-4 del Circolo Tennis Melfi) e Beatrice Caruso (2-4 del Circolo Tennis Trento). Gli atti finali sono in programma domenica mattina.