Cambiamenti climatici, anche il Soa aderisce alle manifestazioni del 27 settembre

A livello internazionale venerdì 27 Settembre 2019 è il giorno delle grandi manifestazioni e degli scioperi a

difesa dell'ambiente contro I cambiamenti climatici in atto per ottenere da Stati, Governi e istituzioni il riequilibrio del clima e dell'ecosistema planetario .Da premettere che la nostra adesione con sciopero e quindi anche con astensione collettiva nei luoghi di lavoro è a sostegno delle proteste ma che partono da un principio basilare che siamo contro chi ha generato il problema .

La politica mondiale di palazzo con il sistema capitalistico che continua a spalleggiare multinazionali e azioni di sciacallaggio sul pianeta terra a danno della popolazione .Petrolio , gas , acqua , vento sono stati sequestrati ormai da tempo da gruppi privati che detengono l'arroganza e il potere di poter fare quello che vogliono vedesi un esempio su tutti l'amazzonia depredata derisa mortificata in nome del Dio denaro.L'inquinamento di fiumi ,mari e aria pur di produrre guadagno per le tasche di pochi ,flora e fauna in ginocchio con l'intera popolazione che assiste ad un altro assassinio ai diritti civili e in primis umani , cambiamenti climatici dovuto a cosa ? Dobbiamo anche chiedercelo?Questo lo fanno chiamare progresso, nella signora Europa delle banche c'è chi come a Taranto produce acciaio e avvelena un intero territorio , nel nostro piccolo Molise è presente precisamente a Guglionesi uno dei siti di materiali inquinanti tra I più estesi d'italia con la politica regionale ferma ad un chiodo ,morti di tumore a cominciare dai bambini , semplicemente vergognosi!

Oggi gli stessi caporioni della politica mondiale propongono soluzioni di energia pulita , motori ellettrici e altre diavolerie oggi inutili per il riequilibrio del clima e dell'eco sistema mondiale.La soluzione è una fermare questo sistema malato con coscienza che governa per ingordigia di denaro . Con Greta o senza Greta questo è il problema . Con le nostre motivazioni quindi aderiamo allo sciopero generale di venerdì 27 Settembre 2019.

Soa

Sindacato Operai Autorganizzati

Flm uniti