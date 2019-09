Casa del popolo vicina agli studenti in difficoltà: parte il doposcuola popolare

Spesso l'istruzione, quella extrascolastica, costa tanto e non tutte le famiglie riescono a sostenerla. E ne fanno le spese soprattutto quegli studenti che zoppicano in qualche materia i cui genitori, disoccupati o con un monoreddito basso, non possono permettersi le lezioni private che occorrerebbero per recuperare. Anche quest'anno la Casa del Popolo di Campobasso ha pensato a questo problema. E in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico riattiva anche il doposcuola popolare. Gli esperti aspettano gli studenti in difficoltà per ascoltarli e aiutarli a recuperare. Sono pronti a raccogliere tutte le richieste e attivare i corsi necessari.

Per le iscrizioni contattare il numero 393-6405576. oppure scrivere una mail a casadelpopolocampobasso@gmail.com. Le lezioni sono previste il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18 nella sede di via Gioberti (sotto il passaggio a livello) di Campobasso.