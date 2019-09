Stili di vita e prevenzione, l'ordine dei medici in piazza domenica 29 a Campobasso

Domenica 29 settembre l'Ordine dei Medici di Campobasso vi aspetta in Piazza Municipio a Campobasso per parlare di stili di vita e prevenzione. A partire dalle ore 9, saranno tanti i Medici a disposizione della popolazione per spiegare quali sono le buone pratiche da applicare alla nostra vita di tutti i giorni per prevenire e vivere meglio. Oltre ai consigli, verranno ascoltate tutte le vostre domande su quali comportamenti adottare nel quotidiano. L'evento è patrocinato dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso con la partecipazione attiva delle Associazioni locali interessate alla Salute dei cittadini. Vi invitiamo a darne notizia prima dell'evento affinchè in tanti possano essere informati e partecipare a questo importante appuntamento che riguarda la Salute di tutti noi.