Infrastrutture, strategie per il Molise la Variante Venafro/Ceppagna: ecco il convegno di Venafro

La Cgil Molise ricorda l'importanza della questione infrastrutture per il Molise. Lo fa in un convegno dibattito in programma domani alle 16.30 alla Palazzina Liberty di Venafro dal nome "Infrastrutture: strategie per il Molise la Variante Venafro/Ceppagna". Diversi gli interventi in programma tra cui anche quello del presidente della Regione Donato Toma.

Coordina : Silvio AMICUCCI (Segretario Generale FILLEA CGIL ABRUZZO - MOLISE)

Introduce : Lillina BRUNETTI (Coordinatrice Dipartimento Infrastrutture CdLT CGIL MOLISE)

Contributi : Alfredo RICCI (Sindaco di Venafro – Presidente Provincia di Isernia)

Donato TOMA (Presidente Regione Molise)

Lucia MERLO (Segretaria FILLEA CdLT Molise )

Interventi Programmati : Leopoldo DI FILIPPO (Dipartimento Infrastrutture Cdlt CGIL MOLISE)

Antonio SORBO (Associazione Città Nuova)

Pasquale ROCCIA (Coordinatore Lega SPI CGIL Alto Molise)

Conclusioni e impegni : Carmine RANIERI (Segretario Generale CGIL Abruzzo – Molise)