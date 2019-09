Isernia: Una persona denunciata per abusivismo edilizio e reati ambientali

I Carabinieri della specialità Forestale durante i servizi di controllo del territorio per la tutela del paesaggio ed il contrasto all’abusivismo edilizio, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria competente, una persona, in quanto aveva realizzato delle opere di edilizia: un fabbricato in muratura di modeste dimensioni, in assenza totale di titoli abilitativi. L’attività investigativa ha fatto emergere,inoltre, che il fabbricato in questione è stato realizzato su una porzione di terreno di proprietà pubblica e sottoposta a vincolo paesaggistico. Il monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri della specialità Forestale è costante, per la salvaguardia paesaggistica e la tutela ambientale.