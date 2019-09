Agricoltura, sbloccati oltre sei milioni a favore di aziende e comuni molisani

Sbloccati sei milioni e duecentocinquantamila euro, a beneficiarne più di 600 aziende agricole e comuni. Liquidità che fanno riferimento a misure strutturali e a superficie, vero e proprio ossigeno per l'intero settore e in un momento, per varie ragioni, particolarmente delicato.

L'assessorato regionale all'Agricoltura tiene quindi fede agli impegni, pubblicamente assunti in occasione del tavolo verde tenutosi presso la sede di Campobasso lo scorso 13 agosto, nei confronti delle associazioni e soprattutto dei tanti operatori e delle tante famiglie che investono sul territorio e rappresentano il cuore pulsante dell'economia locale.

"Ringrazio la struttura per l'impegno messo in campo, - commenta l'assessore Nicola Cavaliere - il lavoro di squadra alla fine premia sempre e consente di raggiungere insieme obiettivi importanti".

"Al netto di inutili e inopportuni trionfalismi, considerate purtroppo le molte criticità che restano e gli effetti di una crisi praticamente globale, ritengo giusto sottolineare il risultato che comunque rappresenta un nuovo punto di partenza e che ci consente di guardare sicuramente con meno ansia e più ottimismo al futuro"."Un passo avanti - conclude - che non elimina tutti i problemi ma che ci indica il percorso da seguire. Con trasparenza, dialogo e senso di collaborazione ogni ostacolo può essere affrontato e superato per il bene dell'agricoltura molisana".