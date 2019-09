Microcredito giovani, il Pd di Campobasso chiede e ottiene l'approvazione della misura in consiglio comunale

Oggi in Consiglio Comunale si è approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale nel prossimo quadriennio.

Finalmente, grazie alla proposta del Partito Democratico formulata in Commissione bilancio dalla Consigliere Salvatore Alessandra, sarà possibile tornare ad erogare il micro-credito giovani.

La vecchia convenzione non consentiva l'affidamento del servizio, se non in cambio della previsione di un corrispettivo, che non poteva che tradursi in un costo a carico dei giovani beneficiari del micro-credito. Questo aveva inibito la riattivazione del relativo fondo rotativo, gestito, finché la normativa regionale lo consentiva, dalla Finmolise. Appena espletate le procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, si potrà ripartire con i prestiti.

Il gruppo consigliere del Partito Democratico esprime soddisfazione per una proposta concreta ed importante che è stata accolta dalla maggioranza e dall’assessore al Bilancio Panichella.