Le uncinettine di Un Filo che unisce di Trivento portano la street art ad Abilmente Roma

Con Abilmente Roma il fine settimana nella capitale si presenta all'insegna della creatività per tutta la famiglia, grazie alla manifestazione targata Italian Exhibition Group SpA (IEG) che fino a domenica 29 settembre coinvolge curiosi e appassionati di tutte le età in Fiera di Roma (Hall 1 – ingresso Est) dalle 10.00 alle 19.00.

Creatività a 360°, moda sostenibile Do It Yourself, decine di corsi e workshop con cui mettersi alla prova ed imparare nuove tecniche, scoprendo nuove passioni. E poi tanti corsi, dedicati proprio a tutti: appassionate, crafter esperte o alle prime armi, giovani e meno giovani, insegnati, famiglie e bambini. Cucito, crochet, calligrafia, tessitura, feltro, uncinetto freeform, tombolo e tecniche antiche e infine il patchwork e le idee per l'autunno e le prime anticipazioni di Natale. Queste le tecniche su cui saranno focalizzati i workshop che stanno caratterizzando la quattro giorni di manifestazione e che permettono di trovare nuovi stimoli creativi e imparare nuovi segreti.

Tra le innumerevoli forme artistico-creative presentate ad Abilmente Roma, anche una forma di Street Art innovativa, sostenibile e di grande impatto: lo Yarn Bombing. Grazie a "Un Filo che Unisce", associazione di Trivento (CB) impegnata nella valorizzazione del territorio molisano, l'edizione capitolina di Abilmente dà voce ad un'alternativa Street Art fatta di opere di stoffe e tessuti lavorati a maglia o a uncinetto, nata dalla passione e dal lavoro magistrale di artiste che hanno utilizzato i loro lavori per colorare le città di tutto il mondo. Oltre alla possibilità unica di acquistare le opere in fiera e devolvere il ricavato alla Fondazione Bambino Gesù Onlus -progetto Frammenti di Luce -, ad Abilmente Roma è possibile fare propria la tecnica e creare lavori da appendere in casa o nella cameretta dei bambini.

Questo particolare tipo di arte di strada ha intrattenuto le creative presenti in fiera questa mattina per realizzare insieme il 'Billy Basket' di Betta Knit, un cestino crochet pratico, capiente e coloratissimo. Nel pomeriggio invece spazio a "Street Art Cuore di Banksy", per creare un cuore, in street art style, ispirato al genio del misterioso artista di Bristol, icona della Street Art mondiale.

INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Roma è in programma da giovedì 26 a domenica 29 settembre 2019 in Fiera di Roma – Ingresso Est, Via Eiffel, 00148 – Roma. Orari: dalle 10.00 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa € 10,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65 € 8,00. Biglietto gruppi € 7,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.