Date a fuoco due auto a Poggio Sannita

Intorno alle 20.40 di questa sera 27 settembre a Poggio Sannita due auto sono state date a fuoco. A seguito di alcuni scoppi provenienti dall'esterno i proprietari accorrevano in strada e hanno assistito al rogo della propria auto. Tempestivi gli interventi dei vigili del fuoco di Agnone e dei carabinieri. Le due auto hanno subito danni ingenti. Sul posto anche il 118 a causa di un malore avvertito dalla proprietaria di una delle due auto. Sulle cause degli incendi sono in corso gli accertamenti del caso, anche se per gli abitanti gli incendi sono di natura dolosa e riferiscono anche di atti ai danni di pneumatici avvenuti nei giorni scorsi