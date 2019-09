Senologia di Isernia: lunedì mattina 30 settembre la protesta voluta dal Comune

Su iniziativa del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, e dell'intera amministrazione della città, è stata organizzata per lunedì 30 settembre, alle ore 9:30, in piazza Marconi, davanti all’ingresso del Comune, una manifestazione pubblica per levare alta la protesta e per richiamare l’attenzione dei vertici Asrem sulla situazione di criticità in cui versa il “Veneziale”, aggravata dal drastico taglio subito dal servizio di senologia.

L’iniziativa è in coerenza con quanto deciso dall’intero Consiglio comunale per la difesa dell’ospedale di Isernia e dei livelli delle prestazioni sanitarie erogate.

Quale simbolico segno di protesta, verrà sbarrato l’ingresso del Comune.

Non essendo una manifestazione connotata da qualsivoglia colore politico e riguardando un tema che interessa la collettività, tutti sono invitati a partecipare.