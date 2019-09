Settimana europea dello sport: a Campobasso si corre sotto le stelle

Per la Settimana Europea dello Sport, insieme all’Urban Sport Day, un altro appuntamento sportivo in città inserito nel calendario di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

Questa sera, sabato 28 settembre, parte #CIBBINightRun, un nuovo evento organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il centro sportivo integrato M2 movement a cui tutti possono partecipare.

Si tratta di una corsa amatoriale di circa 4 km che attraverserà il borgo antico di Campobasso per regalare ai partecipanti una serata diversa e piacevole percorrendo le strade cittadine del suggestivo centro storico alle luci del crepuscolo, per terminare poi con una sessione di Silent Training in piazza, sotto il fascino del cielo stellato di una notte di settembre.