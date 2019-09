Pesce a miglio zero, arriva l'iniziativa di Coldiretti Molise

Il Miglio Zero, un'opportunità per le aziende ittiche a sostegno dell'economia locale e a garanzia dell'assoluta freschezza del prodotto, al centro di un incontro di Coldiretti Impresa pesca e Mipaft con operatori del settore a Campomarino. La riunione ha preso spunto dal Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019. Hanno partecipato i sindaci Donato Silvestri di Campomarino, Giorgio Manes di Montecilfone e Giuseppe Caporicci di Portocannone con la Op San Basso e ristoratori del Basso Molise che potranno ora instaurare rapporti di collaborazione con le imprese ittiche molisane per la fornitura di pesce a Miglio Zero. Si è ribadito come il "Miglio Zero" garantisca e valorizzi la qualità e la freschezza del pescato locale. "Miglio zero" e "Km zero" sono i capisaldi della filosofia dei mercati di "Campagna Amica" Coldiretti, come quello di Campobasso, dove i consumatori possono acquistare senza intermediazione nel rispetto della stagionalità.(ANSA).