Teatro Savoia a Campobasso, torna lo spettacolo di qualità: c'è anche Marcello Fonte palma d'oro di Cannes 2018

Finalmente una stagione teatrale di qualità con concerti di primo piano e spettacoli con attrici di primo livello. Parliamo della stagione teatrale del Savoia di Campobasso. Presentata questa mattina dal presidente della Regione Donato Toma, dalla presidente di Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e dal consigliere provinciale Alessandro Amoroso.

Gli spettacoli previsti sono 10: teatro, classico, commedia, musical e balletto. Più tre concerti evento tutti da seguire: i New Trolls, la Pfm che canta De André e il Banco del Mutuo Soccorso. Per il presidente della Regione Toma la stagione che si sta per aprire è all' insegna del Glocal. Con contaminazioni tra offerta culturale internazionale con offerta culturale locale.

Questi invece gli spettacoli teatrali. Debutto con Neri Marcoré e "Le mie canzoni altrui" il 10 e 11 novembre. Pausa natalizia e per il 5 e 6 gennaio la befana porterà in dono " Gzel, Russian national show " e i grandi balletti russi. Il 14 e 15 gennaio arrivano "Le signorine" di Gianni Clemente con Isa Danieli e Giuliana De Sio. L' 8 e il 9 febbraio sarà la volta di "Famiglia"di Valentina Esposito con Marcello Fonte palma d'oro a Cannes 2018. Il 2 e 3 marzo l' ironia di Nancy Brilli che porterà in scena A che servono gli uomini. Il 10 e 11 marzo arrivano I miserabili con Franco Branciaroli e il 14 e 15 marzo Che disastro di Commedia. Il 31 marzo con doppio spettacolo c'è la grande danza di Daniel Ezralow Open. Il 14 e 15 aprile omaggio a Luciano De Crescenzo con Così parlò Bellavista con Geppy Gleijses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo. Si chiude il 22 e 23 aprile con Morte di un commesso viaggiatore con Alessandro Haber e Alvia Reale. Tutto a un costo di 300mila euro.

La novità di questa stagione sono 3 attesi concerti fuori abbonamento: New Trolls 26 e 27 ottobre, Pfm 21 dicembre e Banco del Mutuo Soccorso 1 e 2 febbraio 2020. Lunedì 30 settembre parte la prevendita per lo spettacolo New Trolls (26/27 ottobre); l'apertura della campagna abbonamenti con diritto di prelazione (per chi l'anno scorso aveva l'abbonamento) sarà attiva dal 7 ottobre all'11 ottobre; dal 14 ottobre gli abbonamenti sono aperti a tutti; dal 4 novembre sarà aperta la vendita dei biglietti del primo spettacolo in calendario con Neri Marcorè "Le mie canzoni altrui" (10 e 11 novembre). Il 12 novembre partirà la vendita di tutti gli altri spettacoli in calendario, compresi i concerti della Pfm e Banco del Mutuo Soccorso. Il botteghino è aperto alla Gil lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 11 alle 13. La sera dello spettacolo è aperta la biglietteria di piazza Pepe.