Fondazione Banco Napoli a Campobasso: pronto il festival del Sud

Un Festival del Sud che unisca le eccellenze culturali di Campania, Molise e Abruzzo in un unico percorso. E' l'idea lanciata al convegno sulla Transumanza, svoltosi a Campobasso nella sede della Fondazione Molise Cultura, da Rossella Paliotto presidente della Fondazione Banco di Napoli. "Queste tre regioni hanno mantenuto nel tempo contatti comuni: attraverso la valorizzazione delle radici e delle tradizioni specifiche dei vari territori, come quella dei Tratturi in Molise, la Fondazione Banco di Napoli vuole creare una sinergia utile allo sviluppo sociale ed economico di tutto il Sud. Insieme alla Fondazione Molise Cultura intendiamo realizzare quindi un percorso che serva a intensificare questo spirito comune, da qui l'idea di un Festival", ha spiegato Paliotto dal palco. Nella giornata, il presidente della Fondazione Banco di Napoli ha incontrato in un tour istituzionale: il presidente della Regione Donato Toma, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina e il Rettore di Unimol Luca Brunese nell'ottica di instaurare un rapporto di collaborazione.