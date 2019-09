Quinta giornata di serie D, ancora pareggi per le altomolisane: Vastogirardi imbattuta e Agnonese che attende ancora la prima vittoria

Giornata più scura che chiara quella che ha caratterizzato la serie D per le molisane in campo. Continua inesorabile la pareggite per le altomolisane Agnonese e Vastogirardi. Seconda sconfitta stagionale per il Campobasso Calcio questa volta in trasferta.

Il risultato di 1 - 0 subito con il Pineto ridimensiona le ambizioni dei lupi rossoblu. In cinque partite hanno racimolato due vittorie, due sconfitte e un pareggio. La palla gira ma il Campobasso è uscito sconfitto su un campo abbordabile di una compagine che ora lo supera in classifica. Questa mattina il Pineto era però indietro. Rossoblu che non sfondano e che si attestano a metà classifica insieme al Vastogirardi.

La squadra neopromossa altomolisana che però, nonostante sia ammalata di pareggite, resta unica imbattuta tra le corregionali. Oggi si è fermata sul 2- 2 col Tolentino compagine che finora ha raccolto lo stesso numero di punti dei gialloblù molisani.

Pareggite anche per l'Olympia Agnonese che non va oltre l' 1 - 1 col Real Giulianova mettendo a segno anche un autogoal. Il gioco c'è ma i risultati non arrivano e si resta sempre invischiati in zona retrocessione.