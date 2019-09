Gam, speranza romana per 240 lavoratori: oggi incontro al MiSE, nella capitale anche gli operai

Giornata romana per la Gam. È previsto per oggi alle 11 l' incontro al MiSE per cercare soluzioni per i 240 lavoratori che rischiano di rimanere senza reddito dal 4 novembre.

Nell' incontro di oggi si spera di rinnovare il fitto di ramo d'azienda che permetta nel breve termine di concedere ulteriore cassa integrazione e successivamente di trovare uno spiraglio lavorativo per gli operai.

A Roma insieme alla delegazione sindacale ci saranno quasi 100 lavoratori che raggiungeranno la capitale con due pullman in partenza da Campobasso alle 5 di questa mattina. Tutti per far capire che il problema, qualora non venisse risolto, bloccherebbe il reddito di circa 200 famiglie e lo sviluppo dell' intera area matesina.

Questa forma di protesta segue quella della scorsa settimana davanti ai cancelli dello stabilimento e quella precedente in Prefettura.