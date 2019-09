Gam, l'intervento dell'onorevole Occhionero: una riunione che lascia intravedere sviluppo per l'occupazione

“Una riunione che lascia intravedere uno spiraglio attraverso il quale le parti possono giungere a una soluzione condivisa, per il futuro del settore avicolo e per la tutela dei posti di lavoro”.



Lo ha dichiarato la deputata di Leu, Giuseppina Occhionero, che ha partecipato oggi al tavolo che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico, sulla vertenza Gam.

“Ci sono due livelli di discussione con i quali affrontare il tema – ha dichiarato l'onorevole Occhionero – quello che riguarda il futuro dei lavoratori e quello che attiene allo sviluppo del settore avicolo nel Molise centrale. In entrambi i casi – ha aggiunto – le parti sembrano convergere in una unica direzione. Si sta lavorando per ottenere la proroga della Cassa integrazione ed è stata indicata la strada per arrivare a una soluzione. Il gruppo privato ha manifestato interesse per il progetto sull'allevamento e dal canto suo il Presidente Toma ha aperto alla possibilità di progetti di autoimprenditorialità con l'assorbimento del personale. Aspetti che ora vanno approfonditi e migliorati nel minore tempo possibile ma che comunque indicano una possibile via d'uscita”.