Giornata internazionale della poesia, tutto pronto a Guardialfiera

In occasione della 31^ edizione della Giornata Mondiale della Poesia che si terrà a Guardialfiera il 2 ottobre 2019 a partire dalle ore 9,30, e come da programma in locandina allegata, vi si invita alla partecipazione. Una giornata all'Insegna del Leopardi e del suo Infinito. All'insegna della poesia, della cultura che lamenta scarsa attenzione e che vuole essere in riscatto delle aree interne che soffrono dell'atavico problema dello spopolamento.

Una giornata che vedrà, da una selezione di centinaia di Poeti e Poesie, il fulcro nella decantazione della stesse e nella consegna dell'Alfierino D'Oro, simbolo della SalvaGUARDIA di una espressione della Vita narrata in versi e decantata al sol fine di illuminescente saggezza dell'essere umano. Saranno presenti 50 poeti da ogni e dove, e verranno premiati con l'Alfierino d'Oro personaggi della cultura o che della cultura hanno tracciato segno.

Luigi Sansone, Antonio Vincelli, Oscar De Lena, le redazioni di Primo Piano Molise e del Quotidiano, la redazione di Primo Numero, Lino Rufo, ed altri esponenti del veicolo più difficoltoso da guidare. La presenza del dott. Marco Parmiggiani dell'ANCI nazionale rafforzerà il compito già difficile, nella lotta allo spopolamento. Presenti le classi delle scuole medie di Eboli e della Superiori di Larino per rafforzare quel prolungamento del silenzio finché non saranno maturate le parole.

Vi aspettiamo con il piacere di condividere ogni singola rima per un Mare di leggerezza che soffiandone l'essenza di porterà al tramonto di un nuovo giorno con la prospettiva di poterne goderne in Bellezza.