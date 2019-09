Il sindaco Gravina presente alla cerimonia del patrono della Polizia di Stato a Campobasso

Questa mattina, presso la chiesa dei SS. Bartolomeo e Paolo a Campobasso, è stato celebrato San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato; alla messa era presente anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha così voluto commentare, a margine della celebrazione, il significato profondo di questa giornata.

“Settant'anni fa, nel lontano 1949, San Michele Arcangelo divenne il patrono di questi uomini e di queste donne in divisa che rappresentano, ogni giorno, con il loro servizio un impegno verso la comunità frutto di una relazione di corrispondenza con gli altri che si alimenta assicurando ai cittadini onestà e il rispetto di ogni legge.