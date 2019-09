Poggio Sannita, dopo l' incendio delle auto i cittadini si chiedono perché non esiste la videosorveglianza

Rispetto ai fatti riguardanti le auto andate a fuoco a Poggio Sannita, molti cittadii si interrogano del perchè il paese non è dotato di videosorveglianza. Per questo abbiamo inteso ascoltare le motivazioni direttamente dal primo cittadino di Poggio Sannita, Pino Orlando che ha affermato: "Il comune ha presentato nei tempi dovuti un progetto per la video sorveglianza, ma non ha ottenuto i finanziamenti perchè dagli indicatori e i requisiti richiesti nel progetto, Poggio Sannita risulta essere un paese a basso indice di criminalità"

Nel merito della vicenda e rispetto ad eventuali sviluppi sulla natura e le responsabilità degli incendi, il sindaco ha risposto " Come amministrazione comunale stiamo svolgendo tutti i procedimenti per comprendere e contrastare ogni eventuale sviluppo di fenomeni tendendi ad arrecare danni a cose o persone e la magistratura sta indagando,aspettiamo l'esito delle indagini"

Molti cittadini comunque si chiedono come mai in un piccolo paese limitrofo a Poggio Sannita, Bemonte del Sannio, sono state installate le telecamere per la sicurezza . Da fonti attendibili si è appreso che sono state installate con fondi e risorse provenienti dalle casse comunali, perchè anche Belmonte del Sannio, come tutti i comuni piccoli, non è rientrato nell'elenco dei comuni aventi le caratteristiche per l'applicazione della videosorveglianza. Ma le telecamere installate sembrerebbero ancora non funzionanti perchè si attendono le autorizzazioni previste e sono state posizionate all'ingresso del paese e sullla piazza principale